Vitória empata Benfica e permite aproximação de FC Porto à liderança

Vitória empatou com o Benfica

O Benfica cedeu os primeiros pontos na edição 2022/23 da I Liga Bwin, depois de sete vitórias, ao empatar a zero no reduto do Vitória de Guimarães, em encontro da oitava jornada.

Num jogo com raras oportunidades de golo, os encarnados falharam também aquela que seria a sua 14.ª vitória consecutiva em todas as competições a abrir a temporada.

A formação de Roger Schmidt passa a contar 22 pontos, mais três do que o FC Porto, que ascendeu ao segundo posto, ao vencer por 4-1 na receção ao Braga, agora terceiro, também com 19. O Vitória é novo, com 11.