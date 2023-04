"Vitória e Famalicão é como escolher entre o pai e a mãe"

Antigo médio, Fina passou pela formação do Vitória, afirmou-se como em Famalicão e teve Moreno e João Pedro Sousa como colegas no Caçadores das Taipas

Fina cresceu na formação do Vitória, por vários clubes do concelho passou, notabilizando-se na sua carreira de sénior na passagem por Famalicão entre 2010 e 2013. Ele encarna o carinho, alguma divisão pelos clubes, apenas no campo teórico, porque crescer com adn conquistador, nunca tolerará um "ganhe o melhor". Por mais simpatia que um emblema atraia, a palavra amor será sempre esmagadora na hora de por tudo na balança. Com o Vitória a deslocar-se a Famalicão, o antigo médio, hoje com 44 anos, encontra a sua definição do encontro.

"É como escolher entre pai e mãe. O Vitória é o clube do coração onde fui ensinado sobre tudo, aprendi a gostar e através do qual dei seguimento, o ensinar a gostar. Mas é certo que o Famalicão foi o clube onde fui mais feliz na minha carreira. Mas o ser Vitória do berço pesa um pouco mais", considera Fina, antecipando que pode acontecer entre um Famalicão em alto andamento e um Vitória em quebra de gás.

"É um jogo de tripla onde se defrontam duas equipas em momentos muito distintos mas o Vitória já transformou várias vezes as fragilidades em forças. Vamos ver, o Famalicão vem em crescendo exibicional e acho que momentos de bom futebol não vão faltar", relata Fina, pondo de parte qualquer choque mais hostil nas bancadas entre vizinhos muito respeitadores da sua essência.

Leia também Vídeos Ver para crer: jogador discute ao ser substituído e treinador festeja golo com provocações Aconteceu mesmo. Dudu, jogador do Volta Redonda, foi substituído aos 57 minutos na derrota (2-1) com o Bahia de Renato Paiva, na Taça do Brasil, não tendo gostado da decisão do seu treinador, Rogério Correa. Saiu reclamando bastante, perguntando se "estava mal" no encontro e gesticulando na direção do técnico. Mas o mais curioso aconteceu depois. A equipa empatou, na altura, 1-1, tendo Rogério Correa festejado com provocações na direção do jogador. Ora veja.

"Vamos ver o que se vê sempre, uma bancada vestida de branco com grande apoio e exigência. Do outro lado é igual, muda a cor para azul numa rivalidade sadia e apaixonada", argumenta Fina, mais que tudo implicado neste jogo, até porque nos bancos estão dois amigos com quem se cruza frequentemente e até gosta de jantar. Os três foram companheiros no Caçadores das Taipas de 2002/03, era Fina três anos mais velho que Moreno e sete anos mais novo que João Pedro Sousa.

"O Moreno sempre teve mais loucura e sangue a ferver. O João sempre foi muito mais low profile. Essa época foi muito difícil para ele, creio que deixou de jogar e acabou a carreira. Embora profundamente discreto, arranjava sempre maneira de gozar com os colegas de balneário e depois nunca era ele. São duas relações fantásticas que preservo e ainda há alturas que nos conseguimos juntar para jantar", sustenta.