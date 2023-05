Vitória do Braga sobre o Boavista acabará com sonho da Champions do Sporting

Leões podem entrar no dérbi com o Benfica já a saber se ainda podem ir à Liga dos Campeões

A vitória do Braga frente ao Santa Clara (5-3), diminuiu as esperanças do Sporting em ver concretizado o sonho de chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões. No entanto, a turma de Rúben Amorim ainda aspira chegar a esse patamar na classificação.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Braga leva quatro pontos de avanço para o Sporting e os leões poderão entrar no dérbi da capital (domingo, 20h30, em Alvalade) já a saber o seu destino. Para isso, basta que a equipa minhota vença o encontro frente ao Boavista (sábado, 18h00), chegando assim aos 77 pontos na tabela e acabando com as hipóteses do emblema verde e branco em sonhar com a liga milionária.