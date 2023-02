Vitória-Braga: confusão e insultos no túnel e desacatos entre adeptos na bancada

Dérbi minhoto foi aceso dentro e fora das quatro linhas.

Momentos de tensão e confusão marcaram o final do jogo. Já depois do apito final, no túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques, jogadores e elementos de Vitória e Braga envolveram-se numa grande confusão - ouviram-se esses insultos na zona da Imprensa -, obrigando à intervenção de agentes da PSP.

Na conferência de Imprensa, Moreno afirmou que "o que se passou são coisas do futebol." "É emoção e já está passado. Não foi nada de mais", adiantou o técnico do Vitória. "O que se passa lá dentro, fica lá dentro. É uma questão de princípios dos profissionais de futebol", explicou.

No decorrer do jogo, quando Tiago Silva foi expulso, aos 54", os adeptos das duas equipas envolveram-se em desacatos na bancada norte. Voaram cadeiras e tochas, mas os agentes da PSP resolveram o conflito em pouco tempo.