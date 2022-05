Vítor Campelos: "Desde novembro que estamos a jogar sempre no fio da navalha..."

Vítor Campelos, no jogo que determinou a subida do Chaves à Liga Bwin

Declarações de Vítor Campelos, treinador flaviense, após o Chaves ter garantido a subida à Liga Bwin

Promoção: "O que me vai na cabeça? Uma alegria imensa, um desgaste emocional enorme porque só nós sabemos o que passámos esta época, com os casos de covid, as lesões, e desde novembro que estamos a jogar sempre no fio da navalha porque tínhamos jogos em atraso e chegámos a estar a 13 e a 15 pontos de distância do Casa Pia e do Rio Ave. Esta equipa soube ser resiliente, os jogadores acreditaram neles e nos colegas e chegámos até à última jornada a acreditar que podíamos subir de divisão diretamente. Assim não aconteceu. Tivemos que vir a play-off, contra uma boa equipa, um excelente plantel, fomos melhores nos dois jogos e merecedores desta subida. Muito grato aos nossos adeptos, aos que vieram ver o jogo, aos que estão em Chaves e muitos que estão espalhados pelo mundo e muito satisfeito pelo que conseguimos".

Chaves veio do intervalo com outra confiança:: "Na primeira parte não estávamos a ter tanta agressividade competitividade e tínhamos de ter mais coragem e mais confiança para ter bola. Na segunda parte fizemos isso e fizemos uma segunda parte diferente, tivemos situações para marcar e durante todo o jogo houve mais domínio do Moreirense, mas ocasiões flagrantes creio que teve mais o Chaves".



Agradecimento ao Moreirense: "Queria dar uma palavra à instituição Moreirense. Quando eu era miúdo, aqui em cima, tinha uma vinha na casa do Senhor Almeida, e por isso o Moreirense é uma instituição que gosto muito, que me abriu as portas da I Liga e algumas das pessoas do Moreirense são das melhores que conheci no futebol e elas sabem quem são".

Leia também Vídeos Fúria em França: adeptos do Saint-Étienne causaram o caos devido à despromoção do clube Fãs do emblema francês, o maior vencedor da Ligue 1 a par do PSG (dez títulos), descontentes com a queda à Ligue 2, invadiram o relvado após a derrota no play-off com o Auxerre e tentaram, por entre muita pirotecnia deflagrada, agredir jogadores, obrigando-os a refugiarem-se nos balneários. Cenas aterrorizadoras só pararam com a intervenção da polícia