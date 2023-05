Violência entre adeptos do Sporting e Benfica dentro do estádio

Depois dos confrontos no exterior, repetiram-se cenas de pancadaria nas bancadas do Estádio de Alvalade

A presença de adeptos do Benfica fora da caixa de segurança destinada para o efeito causou, pouco depois das 19h30, cenas de violência entre adeptos encarnados e do Sporting.

O reduzido número de stewards naquela zona ajudou ao início dos confrontos, que terminaram com a chegada de agentes da polícia.

Recorde-se que a pouco mais de duas horas do início do Sporting-Benfica verificaram-se os primeiros confrontos junto do Estádio de Alvalade e segundo as informações vários adeptos foram detidos pela polícia.

Tudo aconteceu quando um grupo de adeptos encarnados, que não seguia dentro da "caixa de adeptos" que caminha em direção ao estádio, chegou junto de Alvalade e numa zona onde ainda não estava o corpo de intervenção da PSP.

Depois destes incidentes houve um reforço policial.