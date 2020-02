Vieira recordou árbitro e jogador "enforcados", Francisco J. Marques responde com imagem

Diretor de comunicação do FC Porto reagiu às declarações do presidente do Benfica

Luís Filipe Vieira falou das imagens com que o plantel do Benfica foi recebido na chegada ao Porto, no sábado, antes do clássico frente ao FC Porto, mas Francisco J. Marques não demorou a reagir.

"Toda a gente sabe o que se passou no Porto. A coação que nos fizeram... Ao ponto de pendurar um árbitro enforcado e um jogador de futebol enforcado. O que isto quer dizer? As mensagens que deixavam nas portas por todo o lado. Chegar ao estádio, toda a gente sabe que ilustramos o nosso balneário com identificação do Benfica. Acha que chegar a um balneário e ver as paredes cheias de óleo... É isto hoje? Habitualmente entramos às 15h00, proibiram-nos, só nos deixaram entrar às 17h. Mais grave a polícia foi conivente com esta situação toda, parecia que ainda estava contra o nosso funcionário. As verdades têm de ser ditas. Nunca mais me vou esquecer que para nos combaterem profissionalmente foram pela via do crime", afirmou o presidente do Benfica.

Na resposta do diretor de comunicação do FC Porto, pode ler-se: "Bonecos enforcados é sempre uma idiotice, mas convém olhar ao pecado original, porque não é só feio quando supostamente é feito por adeptos do FC Porto. Pior, muito pior, é um adepto estar a ser julgado por matar outro. Não é do FC Porto, é do Benfica. E não é a primeira vez", acompanhado de uma imagem: