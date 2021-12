V. Guimarães vence Tondela em jogo com quatro penáltis e reviravolta

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O Vitória de Guimarães ascendeu este sábado, provisoriamente, ao quinto lugar da I Liga, ao bater em casa o Tondela por 5-2, depois de estar a perder por 2-0, em jogo da 14.ª ronda com quatro penáltis.

João Pedro (18 minutos, de grande penalidade) e Undabarrena (27) deram avanço aos forasteiros, mas os locais responderam por Tiago Silva (32), Óscar Estupiñán (41), Marcus Edwards (62 e 81) e Rúben Lameiras (88), os três primeiros da marca dos 11 metros.

Na classificação, o Vitória passou a somar 22 pontos, enquanto o Tondela, que atuou reduzido a 10 unidades a partir dos 61 minutos, por expulsão de Manu Hernando, manteve-se com 12, no 12.º posto, com um jogo em atraso.