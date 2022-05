V. Guimarães empata com Santa Clara e falha aproximação ao quinto lugar

Gil Vicente foi quem sorriu com o resultado entre minhotos e açorianos

O Vitória de Guimarães e o Santa Clara empataram este domingo 1-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin, resultado que impede uma melhor aproximação dos vimaranenses ao quinto lugar.

Com o sexto lugar praticamente garantido, a equipa de Guimarães, que se adiantou por Óscar Estupiñán, aos 32 minutos, podia colocar ainda alguma pressão no quinto lugar ocupado pelo Gil Vicente, mas o empate deixa o Vitória a quatro pontos dos gilistas, tendo o Santa Clara, com a situação definida no campeonato, igualado aos 55, por Allano, na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, o Vitória é sexto classificado, com 44 pontos, menos quatro do que o Gil Vicente, que joga ainda este domingo em Alvalade com o Sporting, e mais sete do que Marítimo (sétimo), Paços de Ferreira (oitavo), com menos um jogo, e o próprio Santa Clara, que ocupa o nono lugar.