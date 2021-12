Um golo de Luis Díaz recoloca FC Porto no topo da Liga Bwin

FC Porto segura liderança da I Liga com golo de Luis Díaz ao Braga

O FC Porto segurou a liderança da Liga Bwin, em igualdade pontual com o Sporting, ao vencer em casa o Braga por 1-0, em encontro da 14.ª jornada.

Um golo do colombiano Luis Díaz, o 11.º na prova, aos 22 minutos, foi suficiente para os dragões somarem o nono triunfo consecutivo na prova e manterem o registo 100% vitorioso no Dragão, agora com sete vitórias em sete jogos.

Na classificação, o FC Porto passou a somar 38 pontos, os mesmos do Sporting e mais quatro do que o Benfica, enquanto o Braga ficou ainda mais longe dos três grandes e da Champions, num distante quarto lugar, com 25.