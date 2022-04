Um confronto de predadores: as semelhanças e o rendimento de Ricardo Horta e Taremi

Ricardo Horta soma 15 golos na Liga, menos três do que Taremi. O portista lidera o ranking de remates na Liga, com 80 disparos, e o bracarense surge em quinto, com 68. Mas a percentagem de tiros enquadrados com a baliza de ambos é próxima, na casa dos 43 por cento.

O jogo entre o Braga e o FC Porto também pode ser medido pela comparação entre Ricardo Horta e Mehdi Taremi, figuras ilustres nas respetivas equipas e com rendimentos não muito díspares, ainda que apresentem características diferentes.

Incluídos em sistemas táticos distintos, ambos partem da esquerda para a patrulha de todas as zonas do ataque, à procura de espaços para alvejarem as balizas. Se houver golos esta tarde na Pedreira, há uma boa probabilidade de saírem dos pés do português e do iraniano.