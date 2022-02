Últimos anos mostram tendência: clássicos da segunda volta costumam ser decisivos

Na época passada, o Sporting entrou e saiu do Dragão com dez pontos de avanço. Não sabemos para onde teria ido o campeonato com um triunfo do FC Porto, mas não faltam histórias dramáticas. Os últimos anos mostram uma tendência para os clássicos da segunda volta marcarem fortemente as contas do título

O que decidem os clássicos da segunda volta? O passado recente diz-nos que, na maior parte das épocas, têm um peso vincado no desfecho do título e é de supor que o confronto de hoje entre FC Porto e Sporting não fuja a essa regra. Dragões e leões vão à luta num limbo que pode cavar uma distância substancial a favor dos portistas, mantê-los confortáveis na liderança ou relançar as contas do campeonato.

Campeão em 2021 ao fim de uma longa espera, o Sporting está menos habituado a clássicos como o de hoje e, curiosamente, viveu os confrontos com os rivais na segunda volta, na época passada, com uma boa dose de conforto. Aliás, chegou a casa do Benfica já campeão e acabou por perder aí a invencibilidade.