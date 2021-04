UEFA permite "concorrência" da Liga NOS à meia-final da Liga dos Campeões

Braga e Rio Ave são duas das equipas que jogam no mesmo dia que a meia-final da Champions entre Chelsea e Real Madrid

Liga de Clubes solicitou ao organismo europeu a quebra excecional do protocolo que dita a não realização de jogos domésticos em simultâneo com os da prova milionária

A UEFA, organismo que tutela o futebol europeu, autorizou a realização de três desafios da 31.ª jornada da Liga NOS, a pedido da própria Liga de Clubes, em horários coincidentes com uma das meias-finais da Liga dos Campeões, em 5 de maio.

Nesse dia, assim que a bola começar a rolar no segundo tempo do Braga-Paços de Ferreira e Marítimo-Gil Vicente, o que acontecerá às 20 horas, a segunda mão do embate milionário Chelsea-Real Madrid, em Stanford Bridge, será igualmente principiada.

Além disso, a partida Rio Ave-Sporting terá início durante o desenrolar do embate entre as equipas da Premier League e da La Liga, assim que faltarem 30 minutos para o término deste, que servirá para conhecer um dos finalistas da atual Champions.

Esta "concorrência" será feita excecionalmente, pois as Ligas europeias devem, em virtude de um protocolo com a UEFA, calendarizar os respetivos jogos em horários não coincidentes com os da Liga dos Campeões, para não perderem audiências televisivas.

A Liga de Clubes decidiu, por isso, remeter um pedido à UEFA para poder infringir essa regra, que teve o conhecimento das congéneres do Velho Continente, com o intuito de assegurar um maior tempo de descanso distribuído entre as equipas da Liga NOS.

A calendarização de jogos do principal escalão português, feita pelo departamento de competições do organismo em conjunto com a operadora televisiva, mereceu inúmeros reparos, nesta época, de dirigentes e técnicos face à sobrecarga competitiva.