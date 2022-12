Trupe colossal atrás do capitão e Aursnes ensaia revolta tardia: Braga e Benfica um a um

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de Braga e Benfica que atuaram no jogo de sexta-feira entre as duas equipas, referente à 14.ª jornada da Liga Bwin. Os bracarenses venceram por 3-0, na Pedreira.

BRAGA UM A UM

Matheus 7

Atento nos cruzamentos para a área e oportuno nas antecipações, fechou a baliza a sete chaves. Cintilou ao defender, com classe, um disparo forte de Aursnes. Com um pontapé longo, precipitou o terceiro golo e a confirmação da vitória.



Victor Gómez 7

Determinado nas ações defensivas, não concedeu um palmo de terreno a Grimaldo. Arrancou uma bomba de longe para defesa apertada de Vlachodimos.



Paulo Oliveira 6

Fez valer a experiência e o sentido posicional, controlando de forma eficaz a movimentação de Gonçalo Ramos. Impecável no desarme.



Niakaté 8

Belo regresso à equipa. Passeou classe do princípio ao fim, com a segurança devida. Autoritário no um contra um, desencadeou o segundo golo do Braga: recuperou uma bola e saiu a jogar praticamente até ao remate final de Ricardo Horta.

Sequeira 6

Um castigo permanente para João Mário. Seguro na vigilância ao corredor esquerdo, cobrou o livre que resultou no golo de Abel Ruiz.



Al Musrati 6

Foi mais do que um farol a iluminar o futebol dos bracarenses. Para além da fluidez que conferiu à linha média, também ajudou a travar os ataques dos encarnados.



Racic 7

Uma aposta em cheio. Fez claramente a diferença na luta corpo a corpo e ficou ligado aos dois golos dos arsenalistas, primeiro ao disputar uma bola nas alturas com Otamendi, resultando daí o ressalto para o golo de Abel Ruiz, depois, conduziu a bola para o primeiro golo de Ricardo Horta. Pelo meio, testou a atenção de Vlachodimos num remate de fora da área.



Iuri Medeiros 6

De pé a fundo no acelerador, desgastou a defesa contrária e fez a assistência para Ricardo Horta fazer o 3-0.