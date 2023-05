Troca de lugares entre Benfica e FC Porto? História diz que é improvável, mas não impossível

História das 88 edições do campeonato reforça o favoritismo do Benfica. No entanto, há duas que suportam a crença do FC Porto

No mundo perfeito das probabilidades pode dizer-se com um elevado grau de certeza que ainda tudo pode acontecer na luta entre Benfica e FC Porto pelo título. A diferença (teórica) entre as equipas que vão disputar os jogos decisivos e a história do campeonato apontam no sentido de uma reviravolta altamente improvável na corrente que a prova começou a levar na quarta jornada, quando os encarnados se isolaram no primeiro lugar, mas impossível é claramente uma palavra que não pode ser utilizada nesta equação.