Jorge Coroado, um dos elementos que compõe o Tribunal O JOGO, comenta o erro de arbitragem no lance do primeiro golo do Sporting frente ao Casa Pia.

Numa situação absolutamente inédita desde a introdução do VAR, em 2017/18, o Conselho de Arbitragem (CA) admitiu ter havido um erro por parte da dupla Hugo Miguel e Rui Soares, na Cidade do Futebol, e excluiu de imediato estes juízes "por tempo indeterminado". Está em causa o golo inaugural de Paulinho, no triunfo por 2-1 do Sporting. "O Conselho de Arbitragem informa que no lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo. Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting, foi no ombro, o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado, uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros. O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado", leu-se num comunicado emitido pelo organismo logo após o apito final.

De resto, ao longo da partida, a transmissão da Sport TV informou que não recebeu da Cidade do Futebol as imagens com as linhas colocadas, como habitualmente, algo que só surgiu no fim, junto a esta explicação do CA. Hugo Miguel e Rui Soares estavam nomeados para as funções de VAR no jogo da II Liga entre o Leiria e o Benfica B, agendado para as 14h00 de hoje, e foram substituídos por Catarina Campos (VAR) e André Campos (AVAR).

O trio de árbitros do Tribunal de O JOGO analisou esta situação.

JORGE COROADO

"Para começo do campeonato, começa mesmo bem. O VAR deve ter esquecido o fora de jogo e também o funcionamento do sistema. É falta de atenção, provavelmente estava na hora da sandocha. Para além de esquecerem os rigores que devem existir, não se dignaram a olhar para o ecrã e verificar que é a bota branca de Paulinho que se destacava notoriamente dos defesas casapianos."