Não houve golos no jogo que encerrou a ronda 20 do campeonato.

Boavista e Casa Pia empataram 0-0, no jogo que encerrou a 20.ª jornada da I Liga, resultado que mantém as duas equipas bem instaladas na metade superior da tabela.

Os axadrezados, que atuaram os últimos 25 minutos com menos um elemento, devido à expulsão, com segundo amarelo, de Seba Pérez, e viram a bola no ferro da baliza contrária em três ocasiões, somaram o terceiro jogo sem vencer, mas, mesmo assim, ainda subiram ao oitavo lugar, agora com 26 pontos, os mesmos do Chaves, nono.

O Casa Pia, que somou a segunda partida sem vencer, mantém o estatuto de equipa sensação do campeonato, embora tenha falhado a possibilidade de alcançar o Vitória de Guimarães no quinto lugar, mantendo o sexto posto, com 31 pontos, a dois dos vimaranenses.

