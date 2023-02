Tranquilidade a mais entre Vizela e Chaves acabou em empate

Com este empate, o Vizela, que somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, ocupa, para já, o 10.º lugar,

O Vizela e o Chaves empataram 0-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga Bwin, mantendo as duas formações posições tranquilas na tabela. Ao terceiro encontro entre as duas equipas esta época, novo empate.

Com este empate, o Vizela, que somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, ocupa, para já, o 10.º lugar, com 25 pontos, os mesmos do Boavista, nono, enquanto os flavienses, que vinham de uma vitória na receção ao Marítimo, ocupam o oitavo posto, agora com 26 pontos.

