Análise aos lances de arbitragem do Braga-FC Porto (0-0), partida da 25ª jornada da Liga Bwin

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga)

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

VAR: Luís Godinho e Rui Teixeira

Amarelos: Wendell 33", Niakaté 81", Otávio 86", Álvaro Djaló 88", Víctor Gómez 90"+3"

70" >> Tormena cometeu falta para penálti sobre Otávio?

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO >> Na disputa da bola, Tormena não cometeu falta. Há um contacto entre os dois jogadores e, assim sendo, o árbitro decidiu bem não assinalar penálti.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO >> Otávio força o contacto com Tormena que está de costas, não tendo este qualquer influência na queda do jogador portista. Lance bem ajuizado por João Pinheiro ao considerar que não houve falta para penálti.



JORGE COROADO - BOA DECISÃO >> Tormena, sem jogar a bola, posicionou-se para impedir a passagem de Otávio. Assim, fez obstrução com contacto físico, o que exigia um pontapé de penálti.