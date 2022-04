Equipas estavam a aquecer quando os postes de iluminação se apagaram.

Tondela e Sporting estiveram a aquecer, durante alguns minutos, no Estádio João Cardoso, sem luz artificial.

A iluminação já estava ligada, quando ambas as equipas entraram para o relvado, mas os postes apagaram-se e só ao fim de mais de cinco minutos é que a luz começou lentamente a voltar ao recinto.

A 20 minutos do apito inicial, uma das torres voltou a apagar-se, enquanto a outra já se encontrava a funcionar em pleno quando tudo voltou à estaca zero, com nenhuma das torres a ser capaz de iluminar.

A cinco minutos do arranque a situação ficou resolvida, com as quatro torres de iluminação a funcionar em pleno.