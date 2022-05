Tondela empata e desce sete anos depois

A formação finalista da Taça de Portugal disputava a I Liga desde 2015/16

O Tondela caiu na II Liga Bwin, ao empatar 2-2 na receção ao Boavista, em jogo da 34.ª e última jornada do principal escalão, após sete temporadas entre os grandes.

A formação finalista da Taça de Portugal, que disputava a I Liga desde 2015/16, esteve duas vezes em vantagem, com golos de Sagnan, aos 41, e João Pedro, aos 77, mas os axadrezados empataram em ambas as ocasiões, por Kenji Gorré, aos 51, e Yusupha, aos 86.

Com este empate, e a goleada do Moreirense na receção ao Vizela, por 4-1, o Tondela, terminou a prova no 17.º e penúltimo lugar, com 28 pontos, menos um do que o emblema de Moreira de Cónegos, 16.º e que vai disputar a manutenção no play-off, acompanhando o lanterna-vermelha Belenenses na descida de divisão, enquanto o Boavista termina a prova com 38 pontos, atualmente no 10.º lugar.