Tondela e Belenenses despromovidos. Moreirense no play-off

Dos brasileiros a atuar fora do país, quase 19% estão nas três primeiras divisões do futebol em Portugal

Resultados da última jornada dão mais uma oportunidade ao Moreirense de evitar a descida

O Moreirense, que venceu com facilidade o Vizela, foi o grande beneficiado da última jornada da Liga Bwin, no que respeita à luta pela permanência.

Além de triunfar, a equipa de Moreira de Cónegos beneficiou do empate do Tondela para subir na classificação e garantir que disputará o play off com o terceiro classificado da II Liga SABSEG.

Tondela e Belenenses, por seu turno, descem à II Liga.