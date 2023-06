Tiago Aguiar na equipa técnica resolve do problema do Moreirense

Com o novo técnico, Rui Borges, chegam o adjunto Ricardo Chaves, o preparador-físico Fernando Alves e o analista Zé Pedro.

Tiago Aguiar, de 34 anos, prepara-se para integrar nas próximas horas a equipa técnica do Moreirense. O acordo entre as partes está praticamente estabelecido e falta apenas a oficialização.

Natural de Guimarães, o técnico que nas duas últimas épocas desempenhou as funções de adjunto no Paços de Ferreira, possui o IV Nível do curso de treinadores e vem resolver o problema com que se debatiam os cónegos, uma vez que Rui Borges possui apenas o III Nível (está a concluir o IV).

