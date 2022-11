Thinking Football: Proença fala da recandidatura e das consequências do Mundial

Presidente da Liga evita falar da continuidade no cargo, aborda as mudanças na Taça da Liga e o timing do Mundial do Catar

À margem do "Thinking Football", a decorrer no Pavilhão Rosa Mota, Pedro Proença, presidente da Liga, ainda não abriu o jogo em relação à possibilidade de se recandidatar, em junho de 2023. "Neste momento, esta Direção da Liga está a terminar o seu mandato, as coisas têm acontecido de uma forma muito positiva, o nível de confiança que temos recebido por parte dos clubes, nomeadamente na última cimeira [de presidentes], tem sido muito positivo. A questão ainda não se coloca, Mas Há trabalho por desenvolver, há muitas coisas ainda por fazer", avisou.

Pedro Proença falou ainda da importância da realização da Taça da Liga nesta altura: "Somos das poucas ligas que não vai parar as suas competições e quando se colocou este desafio, de como resolver o tema de paragem, foi unânime criar na Tala da Liga um espaço de competição, para as equipas portuguesas manterem a sua atividade. É este conceito inovador. A Taça da Liga está sempre a regenerar-se, a recriar-se, neste momento de paragem de campeonato, vamos poder ter competição."

Por último, abordou o calendário internacional e o Mundial no inverno: "No final do campeonato do Mundo é que vamos ver as consequências, sobretudo para as equipas europeias, tenho uma opinião muito peculiar sobre o facto de o Mundial ser feito nesta altura, é o número de jogos que vão fazer e como se vão apresentar-se depois nas Ligas internas. Percebemos que era um desafio ser realizado nesta altura."