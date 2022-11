Thinking Football: Javier Tebas contra a exclusividade dos direitos televisivos

Presidente de La Liga esteve no Thinking Football e voltou a atacar a Superliga Europeia

Javier Tebas, presidente de La Liga, foi convidado de peso no Thinking Football, e aproveitou a presença no congresso que se realiza no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota para insistir nos riscos da criação da Superliga Europeia, além de explicar o modelo de sucesso do campeonato espanhol e as fontes de receitas, mostrando-se opositor da centralização de direitos televisivos.

"Superliga Europeia é um conceito perigoso e que me preocupa. Os clubes mais ricos querem mandar no Futebol e estabelecer quotas. Precisamos de ter equilíbrio entre todos os clubes. Vejam a La Liga, conseguimos esse equilíbrio. O próprio poder político já se manifestou contra um modelo em que mandam os mais ricos. A Europa é o melhor exemplo deste equilíbrio. Este projeto vai matar-se a ele próprio. O futebol vive do sentimento de pertença pelos clubes e não podemos perder esse sentimento", afirmou Javier Tebas.

O modelo de La Liga foi escalpelizado: "Reunimos com os clubes e pusemos em prática este projeto. Hoje temos 30 mil empregados e clientes como a Disney e a EA Sports. O novo contrato de patrocínio, com a EA Sports, assegura-nos um grande patrocinador. Serão o nosso sócio tecnológico. Temos de questionar se a exclusividade ainda funciona. Temos um modelo que não contempla a exclusividade. O futuro passa, cada vez mais, por estarmos em mais operadores, com um caráter não exclusivo".

