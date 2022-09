The Guardian escolhe a geração do futuro e cinco estão em Portugal

Rodrigo Ribeiro do Sporting na lista de craques do futuro do The Guardian

A lista de 60 nomes da "Next Gen" do jornal inglês, para jogadores nascidos em 2005, inclui três jogadores do Sporting, um do Braga e um do Benfica

O The Guardian, como habitualmente todos os anos, elegeu 60 jogadores nascidos em 2005 como os maiores talentos da próxima geração e cinco estão em Portugal, sendo que quatro são portugueses e o quinto é guineense.

O Sporting é o clube mais representado, com Rodrigo Ribeiro (avançado), Dário Essugo (médio) e Amadu Baldé (médio). Pelo Benfica está João Veloso (médio) e pelo Braga, Roger Fernandes (avançado). Baldé é o único não português, pois tem nacionalidade guineense.

Refira-se que dependendo do mês de nascimento as estrelas da "Next Gen" do The Guardian têm 16 ou 17 anos.

Na lista há nomes dos grandes clubes da Europa e da América do Sul, com destaque para os brasileiros Vitor Roque (Athletico Paranaense) e Matheus Gonçalves (Flamengo), e ainda para Mathys Tel (Bayern Munique).