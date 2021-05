Termómetro dispara esta quarta-feira: tudo sobre a última jornada da Liga NOS

Corrida pela Europa está ao rubro, assim como a luta pela permanência. Tudo em jogo esta noite. Perceba as contas e os 13 factos que talvez desconheça sobre os envolvidos.

A edição 2020/21 da Liga NOS encerra esta quarta-feira num dia de tudo ou nada na corrida pelo acesso à Europa, assim como na luta para evitar a descida. Tudo irá decidir-se a partir das 20h00, hora de Portugal continental, com seis partidas fundamentais para as diferentes aspirações.

Graças à presença do Braga na final da Taça de Portugal, V. Guimarães, Santa Clara e Famalicão concorrem por um posto que vale a presença na segunda pré-eliminatória da Conference League em 2021/22, enquanto na zona inferior da tabela, e já com o Nacional relegado para a Liga SABSEG, são quatro as formações no fio da navalha: Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense.

Em vantagem sobre a concorrência, pois depende apenas de si, o V. Guimarães procura o regresso às provas europeias, onde esteve em 2019/20, lutando contra duas equipas à procura de fazer história: Santa Clara e Famalicão nunca foram à Europa. Os açorianos têm de fazer melhor do que os vimaranenses, enquanto a equipa de Ivo Vieira tem de ganhar e esperar pelo desaire da dupla à sua frente.

Olhando à guerra pela permanência na I Liga, é o Portimonense quem está em melhor posição. Joga em casa, diante do Braga, enquanto Boavista, Rio Ave e Farense jogam fora. As equipas de Paulo Sérgio e Jesualdo Ferreira dependem apenas de si, ao contrário dos vilacondenses e dos leões de Faro. Os rioavistas têm de vencer e esperar pelo menos pelo empate do Boavista ou pelo desaire do Portimonense. Já o Farense precisa de vencer e esperar que as duas equipas à sua frente não ganhem. Uma destas equipas descerá diretamente, a outra irá disputar o play-off com o terceiro da Liga SABSEG.

Orçamentos, pontos e presenças europeias

Num campeonato conquistado pelo Sporting, mas cujo maior orçamento é o do Benfica, com 100 milhões de euros, os únicos que fazem corresponder a sua classificação ao orçamento são Braga e Famalicão, quarto e oitavo, respetivamente. Já o Santa Clara, sétimo da tabela, foi modesto nos custos para 2020/21: tem o 12.º orçamento. Em sentido inverso está o Rio Ave, sexto na liga orçamental e 16.º na tabela real. O Paços de Ferreira, com um dos orçamentos mais baixos (3 M€), após descida de 25%, garantiu a Europa. Já o V. Guimarães, mesmo com subida de dez milhões (a maior par de Benfica) tem a Europa em risco. Vimaranenses tentam evitar um jejum de dois anos, eles que somam nos últimos dez anos 14,500 pontos nas competições europeias; são quintos, atrás de FC Porto (líder luso, com 185,000), Benfica, Sporting e Braga.

Entre as 13 equipas que pontuaram na última década, há duas que estão na... II Liga; Estoril e Arouca. O primeiro já garantiu o regresso ao primeiro escalão e o segundo está na luta.

Santa Clara e Famalicão, por sua vez, estão em branco, pois nunca chegaram à Europa. Além desse feito inédito, a formação liderada por Daniel Ramos procura a melhor classificação de sempre: está em sétimo e pode bater o nono posto, atual recorde. Já os minhotos, após grande recuperação, voltam a conhecer sensação idêntica a 2019/20: cheirar a Europa na última jornada. A depender dos dois classificados à sua frente, o Famalicão viu o bilhete escapar-se aos... 90"+5", com o Marítimo a fazer o empate a três bolas e a "qualificar" o Rio Ave.

O Fama ficou no sexto posto, com 54 pontos, e falhou o acesso, fruto dos 55 dos vilacondenses. Agora, essa pontuação valeria até para garantir o quinto. Já a Europa pode até, em função de diversos resultados, ser conquistada esta época com apenas 43 pontos.

Descidas, recordes e salvações

Na luta para fugir ao fundo da tabela, o Portimonense procura evitar a segunda despromoção no campo consecutiva. Isto porque ficou na 17.ª posição em 2019/20. Porém, a falta de licenciamento do V. Setúbal e correspondente descida ao Campeonato de Portugal, manteve os algarvios na Liga NOS, na qual procuram a sua quinta presença seguida - o recorde são 11 anos, entre 1979/80 e 1989/90.

O Boavista também já foi afetado por questões administrativas, mas em sentido contrário: em 2007/08 desceu na sequência do caso "Apito Final", isto após estar no primeiro escalão desde 1969/70. E em campo não sabe o que é descer desde 1959/60. Do quarteto envolvido neste combate, os axadrezados são quem conta com mais subidas (sete) e descidas (seis), contra as seis subidas e cinco descidas de Rio Ave.

De equipa à beira de fazer furor no início da época, sendo eliminado da fase de grupos da Liga Europa pelo Milan, o Rio Ave tenta estender o seu recorde na I Liga, onde está desde 2008/09. Com 13 épocas seguidas luta para se salvar após o quinto lugar (que igualou a sua melhor classificação em 2019/20.

Mais atrás, o Farense procura não acompanhar o Nacional na descida - se tal acontecer pode igualar um registo que não sucede desde 2006/07, quando Beira-Mar e Aves desceram logo após subirem - e evitar algo que nunca sucedeu na sua história: ser relegado na época imediata à subida, já que o mínimo são dois anos no principal escalão. Já os alvinegros levam cinco anos seguidos no elevador. Após descerem em 2016/17, têm mais duas subidas e duas despromoções consecutivas.

Factos

1 -Famalicão iguala classificação e orçamento; Rio Ave tem a maior quebra

2 - P. Ferreira vai à Europa e baixou 25% do orçamento em relação a 2019/20

3 - V. Guimarães dobrou o orçamento e pode falhar a Europa

4 - V. Guimarães é quinto com mais pontos na Europa em dez anos

5 - Estoril e Arouca, agora na II Liga, também ganharam pontos nos últimos dez anos

6 - 55 pontos valeram Europa em 2019/20, este ano podem ser 43

7 - Boavista não é despromovido no campo desde 1959/60

8 - Axadrezados são quem tem mais subidas (7)

9 - Portimonense salvou-se em 2019/20 na secretaria

10 - Rio Ave procura estender recorde na I Liga: tenta 14.ª época consecutiva

11 - Última vez que duas equipas subiram e desceram de imediato foi em 2006/07

12 - Farense nunca desceu logo após subida

13 - Nacional no elevador há cinco temporadas