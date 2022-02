Tempo útil abaixo da média da Liga: clássico só teve 43' de bola a rolar

Número de faltas assinaladas (31) no encontro não fugiu sobremaneira à média do campeonato e do árbitro, a quem Conceição já tinha tecido reparos em 2020/21. Portistas deram Feddal como exemplo.

O duelo entre FC Porto e Sporting teve uma duração total de 105 minutos, mas o tempo útil de jogo ficou-se pelos 43". Contas feitas, corresponde a aproximadamente 41 por cento da partida de anteontem e está abaixo da média na presente época (49 minutos por jogo) da Liga Bwin, cotada como a pior entre os principais campeonatos da Europa e alguns de outros continentes, como Brasil, Argentina e Estados Unidos.

Na segunda parte do clássico, aliás, aproveitaram-se apenas 21 de 56 minutos. Esta situação levou os dragões a apontarem o dedo ao rival. No Twitter, o departamento de comunicação portista partilhou um vídeo da assistência médica prestada a Feddal na reta final do encontro, em que é possível ver o central do Sporting arrastar-se para o interior do relvado depois de estar fora das quatro linhas. "É por causa de atitudes destas que a Liga portuguesa tem tão pouco tempo útil de jogo. O Sporting de Lisboa não queria que houvesse jogo", atirou o FC Porto.

As 31 faltas cometidas não serão, de resto, a única justificação para tanto tempo de paragem, uma vez que o valor está apenas um pouco acima da média de faltas assinaladas por João Pinheiro por jogo (29,5), em 2021/22, e da média do campeonato no mesmo parâmetro (27).

Contudo, após o apito final, Sérgio Conceição comentou a atuação do árbitro, dirigindo-lhe, ainda assim, palavras de compreensão. "Houve pouco tempo útil de jogo. Apita-se quando não se deve apitar, mas é compreensível a dificuldade que o árbitro teve em segurar o jogo. Muitas vezes, os intervenientes são os culpados, os jogadores. Muitas vezes são os árbitros que não sabem segurar. Penso que o João Pinheiro, sendo um dos melhores árbitros portugueses, teve alguma dificuldade em segurar o jogo", assinalou o treinador dos dragões, que, após o FC Porto-Sporting da última temporada (0-0), já tinha tecido reparos ao juiz da AF Braga, na altura por entender que houve pouco tempo de compensação.

"Os intervenientes devem fazer mais no sentido de promover um futebol mais rápido, com menos paragens. (...) Estes jogos têm de ter o melhor árbitro e esse, o Artur Soares Dias, estava no VAR. O João Pinheiro também é um bom árbitro, mas neste tipo de jogos tem de estar o melhor", afirmou, então, Conceição.