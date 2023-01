Técnicos sem medo do rival: recorde o histórico de Schmidt e Amorim

Tanto Roger Schmidt como Rúben Amorim apresentam saldo favorável contra Sporting e Benfica, respetivamente.

Os técnicos protagonistas do dérbi deste domingo na Luz olham de frente o respetivo adversário cavalgando a esperança de ver repetidos sucessos passados. Tanto Roger Schmidt, frente ao Sporting, como Rúben Amorim contra o Benfica trazem para este jogo um saldo positivo de triunfos que alicerçam as suas expectativas de saírem de campo com mais um desfecho favorável.

Começando pelo treinador do Benfica, anfitrião do maior rival de Lisboa, é verdade que vai saborear o seu primeiro dérbi da capital, após já ter vencido o clássico de estreia (1-0), a 21 de outubro do ano passado contra o FC Porto. Mas Roger Schmidt já encontrou o Sporting por duas vezes na carreira como treinador e conseguiu o pleno de sucessos: em 2015/16, nos 16 avos da Liga Europa, o alemão liderou o Bayer Leverkusen nos dois triunfos conseguidos ante os leões de Jorge Jesus. Aí, os germânicos venceram por 1-0 em Alvalade e por 3-1 em casa, aqui com João Mário, agora um dos atletas de Schmidt, a marcar o golo dos verde e brancos.

Também Rúben Amorim tem história favorável contra o Benfica onde, por sinal, passou pela formação e, mais tarde, pelo futebol sénior. Como treinador, já defrontou as águias em sete ocasiões, somando quatro triunfos e três derrotas.

Uma dessas vitórias foi ainda ao serviço do Sporting de Braga, em 2019/20 (1-0), as restantes já no clube leonino: a final da Taça da Liga de 2021/22 e ida à Luz nessa época para o campeonato (3-1), assim como na receção às águias em 2020/21 (1-0), também para a liga portuguesa.