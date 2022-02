Técnica contra potência: a análise às duas super duplas de médios antes do clássico

Sociedade portista no meio-campo é mais ativa e eficaz em posse, a sportinguista sai por cima no um contra um

Pedra angular na estrutura de FC Porto e Sporting, as duplas Uribe-Vitinha e Palhinha-Matheus Nunes terão, sexta-feira, o primeiro confronto direto das respetivas carreiras e boa parte do sucesso das equipas poderá passar pelo desempenho destes jogadores.

Se o rendimento apresentado por cada um até ao momento for uma demonstração do que esperar no Dragão, então facilmente se constata que estarão frente a frente dois estilos: um (portistas) em que a bola é um elemento muito presente, por força das ações de Vitinha (mais passes, remates, disparos enquadrados), e outro (sportinguistas) em que a procura dos duelos individuais é uma constante, uma vez que Matheus Nunes (ofensivos) e Palhinha (defensivos) disputam-nos a uma média impressionante.