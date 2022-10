Taremi mais em jogo do que Gonçalo Ramos: as diferenças entre os goleadores de FC Porto e Benfica

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O portista marca quase sempre na primeira parte, enquanto o benfiquista o faz na segunda. O homem das águias é especialista a encostar à boca da baliza, enquanto o dragão, pelo contrário, está mais em jogo e prefere "convidar" os companheiros de equipa a marcarem golos fáceis.

Dois dos melhores goleadores do campeonato vão estar amanhã frente a frente: Gonçalo Ramos, líder da tabela de marcadores, com seis tentos, frente a Mehdi Taremi, que integra o grupo de segundos classificados, com cinco.

E apesar da proximidade no número de golos, há muito a separar o benfiquista do portista, se analisarmos os respetivos desempenhos.