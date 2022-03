Taarabt expulso ao minuto sete e Benfica empata com Vizela

O Benfica, terceiro classificado, com 58 pontos, colocou-se a três do Sporting (61), segundo, e a nove do líder FC Porto (67),

O Benfica sobreviveu à expulsão prematura de Adel Taarabt e evitou uma derrota na receção ao Vizela, alcançando um empate 1-1, no jogo que abriu a 26.ª jornada da I Liga Bwin.

Os encarnados ficaram reduzidos a 10 elementos logo aos sete minutos, por expulsão do médio marroquino, e ainda viram os visitantes adiantarem-se no marcador, por intermédio de Cassiano, aos 65, mas conseguiram evitar o desaire graças a um tento do jovem Henrique Araújo, aos 75, um minuto depois de ter sido lançado pelo treinador Nélson Veríssimo.

O Benfica, terceiro classificado, com 58 pontos, colocou-se a três do Sporting (61), segundo, e a nove do líder FC Porto (67), mas poderá ver os rivais aumentarem a vantagem pontual nesta ronda, sendo que os "dragões" recebem o Tondela no domingo e os "leões" visitam o Moreirense, na segunda-feira.

Já o Vizela somou o sexto encontro consecutivo sem vencer no campeonato e mantém-se no 14.º posto, com 25 pontos.