Supertaça, início do campeonato e não só: as datas para a época 2023/24

Supertaça joga-se a 5 ou 6 de agosto, uma semana antes do arranque o campeonato.

A Liga e a Federação Portuguesa de Futebol deram conta esta sexta-feira das principais datas do calendário futebolístico para a próxima temporada. A Supertaça irá ser jogada no dia 5 ou 6 de agosto, com a primeira ronda do campeonato agendada para uma semana depois, no fim de semana de 13 de agosto.

A última ronda da I Liga será disputada no fim de semana de 19 de maio de 2024, uma semana antes da final da Taça de Portugal.

Nota ainda para a final four da Taça da Liga, que será jogada entre os dias 23 e 27 de janeiro do próximo ano.

Confira as principais datas:

-22-23 de julho 2023 - 1ª Fase da Allianz CUP

-23-30 de julho 2023 - 2ª Fase da Allianz CUP - clubes que participem nas fases de qualificação da UEFA têm direito a adiar os seus jogos para data destinada à realização da supertaça desde que em dia diferente do jogo ou para o fim de semana de 9-10 setembro.

-5 ou 6 de agosto 2023 Supertaça - possibilidade de efetuar jogos da 2ª fase Taça da Liga fora do dia de jogo da Supertaça

- 13 de agosto 2023 - 1ª jornada das Competições Profissionais

- 23-24 de setembro 2023 - 2ª eliminatória da Taça de Portugal (entrada dos clubes da SASBEG)

- 27 a 29 de setembro - 1ª jornada da fase grupos Taça da Liga

- 21-22 de outubro 2023 - 3ª eliminatória da Taça de Portugal

- 31 de outubro a 2 de novembro - 2ª jornada da fase grupos Taça da Liga

- 18-19 de novembro - 11ª jornada da Liga SABSEG - Acerto de Jornadas

- 25-26 de novembro 2023 - 4ª eliminatória da Taça de Portugal

- 21 a 23 de dezembro - 3ª Jornada da fase grupos da Allianz CUP

- 9 a 11 de janeiro 2024 - 5ª eliminatória da Taça de Portugal

- 23 a 27 de janeiro - Final Four da Allianz CUP

- 8 de fevereiro - 6ª eliminatória da Taça de Portugal

- 27 a 29 de fevereiro - 1ª mão da 7ª eliminatória da Taça de Portugal

- 2 a 4 de abril - 2ª mão da 7ª eliminatória da Taça de Portugal

- 19 de maio 2024 - 34ª Jornada das Competições Profissionais

- 26 de maio 2024 - Final da Taça de Portugal

- Play-off dias 25 de maio e 2 de junho - Data alternativa a 30 maio