Stewards, coletes azuis e desacatos na garagem: CD abre processo de inquérito

Diversos incidentes que ocorreram no clássico FC Porto-Sporting e foram descritos nos relatórios dos delegados serão analisados pelo Conselho de Disciplina.

Para lá dos castigos e processos disciplinares instaurados a diversos jogadores e dirigentes de FC Porto e Sporting, o Conselho de Disciplina da FPF abriu ainda um processo de inquérito para averiguar o comportamento de elementos externos ao jogo, bem como aos incidentes denunciados pelo Sporting, depois da conferência de Imprensa de Frederico Varandas.

Eis os factos que constam dos relatórios dos delegados que serão analisados do ponto de vista disciplinar:

"Arremesso de garrafa de água e isqueiro por apanha-bolas; arremesso de objeto metálico, em forma de projétil; comportamento de ARD´s ['a confusão generalizada deslocou-se para junto da bancada central nascente e aí verificaram-se alguns empurrões entre jogadores do Sporting CP e Assistentes de Recinto Desportivo']";

"Comportamento de elementos da equipa de ativações publicitárias da Futebol Clube do Porto - Futebol SAD ['arremesso de uma garrafa de água e uma agressão a soco ao jogador nº2, Matheus Reis, perpetrada por dois de três elementos da equipa de ativações publicitárias do FC Porto, envergando colete azul']";

"Factualidade relatada após a conferência de imprensa entre Frederico Varandas, Vitor Baía e Rui Cerqueira ["segundo denúncia apresentada pelo diretor de segurança do Sporting CP SAD após o final do jogo, o diretor de comunicação do seu clube, Miguel Braga, na sequência da conferência de imprensa levada a cabo pelo seu presidente e no momento em que este se deslocava daquela sala para junto do autocarro da sua equipa, em pleno parque técnico localizado no piso -3 (parque P1), foi abordado pelo administrador da AD do FC Porto, Vítor Baía e pelo diretor de imprensa dessa mesma sociedade, Rui Cerqueira, tendo estes dirigido algumas palavras ao Presidente do Sporting CP (...)"]";