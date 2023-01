Sporting vence Vizela em jogo polémico

O Sporting, que vinha de dois jogos sem vencer, mantém-se no quarto posto, com 32 pontos

Um golo no período de compensação permitiu ao Sporting regressar aos triunfos na I Liga Bwin, derrotando em casa o Vizela, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Pedro Gonçalves deu vantagem aos leões aos 59 minutos, mas Alex Méndez empatou o encontro, aos 75, com o espanhol Pedro Porro a dar o triunfo ao Sporting, aos 90+5, de grande penalidade.

O Sporting, que vinha de dois jogos sem vencer, mantém-se no quarto posto, com 32 pontos, a nove do líder Benfica, a cinco do Sporting de Braga e a quatro do FC Porto, equipas com menos um jogo, enquanto o Vizela segue no oitavo lugar, com 21.