Triunfo da equipa de Rúben Amorim por três golos sem resposta, na jornada 12 do campeonato.

O Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, na 12.ª jornada da I Liga, resultado que permite aos leões ultrapassarem os vimaranenses e subirem de forma provisória ao quarto lugar do campeonato.

No Estádio José Alvalade, o Sporting marcou pelo espanhol Pedro Porro, aos 34 minutos, pelo japonês Morita, aos 40, e pelo inglês Marcus Edwards, aos 55, numa altura em que a equipa vimaranense já jogava reduzida a 10 elementos devido a expulsão de Afonso Freitas, aos 26 minutos.

Com este triunfo, os leões, que vão venciam há três jogos (um no campeonato e dois na Liga dos Campeões), sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 22 pontos, a nove do líder Benfica, que tem menos um jogo, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia na I Liga há seis jogos e vinha de três triunfos seguidos, é sexto, com 20.

Veja o resumo do jogo: