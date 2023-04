Sporting vence Santa Clara e prolonga a melhor sequência da temporada

A festa dos jogadores do Sporting

Quinta vitória seguida no campeonato.

O Sporting venceu na noite deste sábado o Santa Clara, por 3-0, em jogo da ronda 26 do campeonato. A equipa de Rúben Amorim somou a quinta vitória seguida na prova, a melhor sequência da época, e reduz de forma provisória para três os pontos a diferença para o terceiro lugar, na posse do Braga, que joga no domingo (15h30) em Chaves.

Paulinho inaugurou o marcador aos 14' e Trincão aumentou a vantagem aos 22'. No segundo tempo, Edwards fixou o resultado final aos 52'.

Os leões passam a somar 53 pontos, enquanto o Santa Clara, numa crise profunda, é último, com 15.