Sporting vence Famalicão e mantém-se a seis pontos do líder FC Porto

O Sporting venceu na receção ao Famalicão por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga Bwin, mantendo-se a seis pontos do líder FC Porto, que defronta na sexta-feira.

Pablo Sarabia, aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Matheus Reis, aos 63, assinaram os tentos dos "leões", num encontro em que o guarda-redes Antonio Adán defende um penálti cobrado por Simon Banza, aos 45+6.

O Sporting, que visita o rival FC Porto na sexta-feira, em jogo da 22.ª jornada, sem o lateral Pedro Porro, devido a castigo, segue na segunda posição, com 53 pontos, menos seis do que os "dragões", enquanto o Famalicão, que somou o quarto jogo seguido sem vencer, permanece no 16.º e antepenúltimo lugar, com 17 pontos.