Sporting vence em Guimarães e fica a três pontos do líder FC Porto

O Sporting venceu em casa do Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga Bwin, o qual esteve a perder, ficando provisoriamente a três pontos do líder FC Porto.

O colombiano Oscar Estupiñán, aos 23 minutos, colocou os minhotos na frente, mas uma grande penalidade, convertida pelo espanhol Sarabia, aos 45+1, levou o encontro empatado para o intervalo. Na segunda metade, golos de Paulinho, aos 70, e do inglês Marcus Edwards, um regresso a Guimarães, mas agora pelos 'leões', aos 90+8, ditaram o triunfo do Sporting.

Aos 75 minutos, o árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria, interrompeu o jogo por razões de segurança, uma vez que a força policial presente no estádio entrou numa das bancadas, provocando uma debandada, tendo o jogo sido retomado, após cinco minutos.

Com esta vitória, o Sporting manteve o segundo lugar, agora com 67 pontos, a três do comandante FC Porto, que no domingo atua em casa do Boavista, enquanto os vimaranenses estão no sexto posto, com 36.