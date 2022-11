Sporting vence em Famalicão e sobe ao quarto lugar da Liga Bwin

O Sporting ascendeu ao quarto lugar da I Liga Bwin, ultrapassando o Casa Pia, ao vencer por 2-1 no reduto do Famalicão, em encontro da 13.ª jornada.

Francisco Trincão, aos 42 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 45+3, de grande penalidade, apontaram os gols dos leões, que somaram a quinta vitória nos últimos seis jogos, enquanto Iván Jaime faturou para os locais, aos 78.

Na classificação, o Sporting passou a somar 25 pontos, mais dois do que Casa Pia e Vitória de Guimarães e menos três do que o Sporting de Braga, enquanto o Famalicão somou o segundo desaire seguido e manteve-se no 14.º posto, com 11 pontos.