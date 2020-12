Triunfo frente ao Farense, com um penálti convertido por Sporar na ponta final do jogo.

O Sporting regressou às vitórias na I Liga e consolidou a liderança da prova, ao impor-se por 1-0 na receção ao Farense, em jogo da 10.ª jornada.

Um golo marcado aos 90+1 minutos pelo avançado esloveno Sporar, na marcação de uma grande penalidade - num lance do qual resultou a expulsão do guarda-redes Defendi - permitiu à equipa lisboeta voltar a vencer no campeonato, depois do empate na ronda anterior, em Famalicão (2-2).

O Sporting reforçou o comando do campeonato, com 26 pontos, ficando com cinco de vantagem sobre o Benfica (segundo classificado) e sete sobre o FC Porto (terceiro), que têm menos um jogo disputado, enquanto o Farense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, com oito pontos.

Veja o resumo do jogo: