Sporting vence Boavista e é líder provisório da Liga Bwin

Sporting passou a contar 38 pontos, contra 35 do FC Porto, que recebe no domingo o Braga

O Sporting ascendeu, provisoriamente, à liderança da I Liga Bwin, ao vencer em casa o Boavista por 2-0, em encontro da 14.ª jornada.

O espanhol Pablo Sarabia, aos 53 minutos, e Nuno Santos, aos 59, apontaram os golos dos invictos leões, que somaram a nona vitória consecutiva na prova, dando sequência ao 3-1 na Luz.

Na classificação, o onze de Rúben Amorim passou a contar 38 pontos, contra 35 do FC Porto, que recebe no domingo o Braga (quarto, com 25), enquanto o Boavista somou o 11.º jogo seguido sem ganhar e manteve-se com 12, no 12.º lugar.