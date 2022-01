Triunfo por dois golos sem resposta.

O Sporting regressou aos triunfos na Liga SABEG na visita ao Vizela, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada, e coloca pressão no líder FC Porto, aumentando a vantagem em relação ao Benfica.

Em Vizela, os leões, que vinham da primeira derrota no campeonato frente ao Santa Clara (3-2), adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves, e ampliaram a vantagem aos 42, por Daniel Bragança.

Com esta vitória, o Sporting igualou o líder FC Porto, que joga ainda hoje frente ao Belenenses SAD, com 47 pontos, e aumentou a vantagem em relação ao Benfica, que é terceiro com 41 depois do empate com o Moreirense (1-1).

Já o Vizela somou a segunda derrota consecutiva e está em 15.º, com 16 pontos.

Veja o resumo do jogo: