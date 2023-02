Sporting recebe Braga: Pizzi no banco. Confira os onzes iniciais

Veja as escolhas de Rúben Amorim e Artur Jorge, que perderam Pedro Porro e Vitinha, respetivamente, no último dia do mercado de transferências.

Onze do Sporting: Sporting: Adán: St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Chermiti e Edwards

Suplentes: Franco Israel; Matheus Reis, Neto, Sotiris, Rochinha, Tanlongo, Trincão, Fatawu e Arthur Gomes

Onze do Braga: Onze do Braga: Matheus; Pauo Oliveira, Niakaté e Tormena; Victor Gómez, Racic, Al Musrati e Sequeira; Iuri Medeiros, Banza e Abel Ruiz

Suplentes: Tiago Sá; Serdar, Mendes, Cristian Borja, André Horta, Pizzi, Castro, Rodrigo Gomes e Álvaro Djaló.