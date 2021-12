Sporting-Portimonense será dirigido pelo árbitro António Nobre

Juiz leiriense foi o escolhido pelo CA da FPF para apitar o duelo no Estádio José Alvalade

A Federação Portuguesa de Futebol revelou, esta segunda-feira, as nomeações feitas pelo Conselho de Arbitragem do organismo para jogos da 16.ª jornada do principal escalão do futebol profissional do país, através de um comunicado oficial.

António Nobre, juiz da Associação de Futebol de Leiria, foi nomeado para dirigir a receção do Sporting ao Portimonense, a partir das 21 horas da próxima quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Confira, abaixo, as restantes escolhas.

V. Guimarães-Boavista

Árbitro: Rui Costa (Porto)

Assistentes: Nuno Manso e Carlos Martins

4º árbitro: João Afonso

VAR: Fábio Veríssimo (Leiria)

AVAR: Pedro Martins



Sporting-Portimonense

Árbitro: António Nobre (Leiria)

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hélder Malheiro (Lisboa)

AVAR: Rui Cidade

Tondela-Gil Vicente

Árbitro: Gustavo Correia (Porto)

Assistentes: Inácio Pereira e André Dias

4º árbitro: Bruno Costa

VAR: Bruno Esteves (Setúbal)

AVAR: Pedro Mota



Marítimo-Vizela

Árbitro: Hugo Silva (Santarém)

Assistentes: Bruno Jesus e Paulo Brás

4º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Vasco Santos (Porto)

AVAR: Nélson Cunha



Moreirense-Estoril

Árbitro: Manuel Mota (Braga)

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Miguel Nogueira (Lisboa)

AVAR: Hugo Ribeiro



Famalicão-Belenenses

Árbitro: André Narciso (Setúbal)

Assistentes: Pedro Mota e Gonçalo Freire

4º árbitro: Pedro Ferreira

VAR: Cláudio Pereira (Aveiro)

AVAR: Tiago Costa