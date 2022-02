Triunfo por 4-1 frente ao Belenenses na ronda 20 da Liga Bwin.

O Sporting manteve-se a seis pontos do FC Porto, líder da Liga Bwin , ao vencer em casa do Belenenses, por 4-1, em jogo da 20.ª jornada.

Paulinho (11 e 47 minutos), Pedro Porro (17) e Pablo Sarabia (45+2) fizeram os golos dos leões, com Abel Camará (21) a reduzir para os azuis, que não vence há quatro encontros.

O Sporting segue no segundo lugar, com 50 pontos, menos seis do que o FC Porto, aumentando para seis a vantagem sobre o Benfica, terceiro, enquanto o Belenenses se mantém na 18.ª e última posição, com 12.

Veja o resumo do jogo: