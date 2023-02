Sporting goleia e tira Braga do segundo lugar da Liga Bwin

Na classificação, os leões, quartos classificados, passaram a somar 35 pontos, ficando a cinco do Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, atrás do FC Porto

O Sporting retirou o Braga do segundo lugar da I Liga Bwin, entregando-o ao FC Porto, ao golear em casa os arsenalistas por 5-0, no fecho da 18.ª jornada.

Morita (nove e 46 minutos), Marcus Edwards (61), Matheus Reis (86) e Pedro Gonçalves (90+3, de penálti) selaram a sétima vitória seguida dos leões em casa e a segunda derrota fora dos minhotos, que ficaram com 10 aos 49, por expulsão de Niakité.

Na classificação, os leões, quartos classificados, passaram a somar 35 pontos, ficando a cinco do Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, a dois pontos do FC Porto e 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.