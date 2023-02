Sporting-FC Porto, um clássico de mística: as contas aos anos de casa de leões e dragões

Leões jogam em casa com a pressão de não perder o comboio da Champions. Dragões sem margem de erro na luta pelo bicampeonato. Rúben Amorim ainda não conseguiu derrotar Sérgio Conceição. Gonçalo Inácio e Esgaio têm, juntos, mais de 23 anos de Sporting; João Mário e Diogo Costa somam 24 de dragão ao peito. Mística de leões e dragões está bem enraizada.

A camisola pode já não pesar como antigamente, quando os plantéis eram constituídos - até pela limitação de estrangeiros - quase em exclusivo com jogadores da casa. Mas os valores dos clubes perduram ao longo dos tempos e a verdade é que há exemplos do lado do Sporting e do FC Porto de quem tenha mais de uma década de "casa" - e até quem não tenha conhecido outro clube - e, como tal, sentem verdadeiramente a camisola que esta noite vão usar em Alvalade.

É o caso de Gonçalo Inácio e João Mário, por exemplo. À boleia desta mística que não está perdida, O JOGO fez as contas aos anos de clube de todos os elementos que Rúben Amorim e Sérgio Conceição já usaram esta temporada e a conclusão é que há mais antiguidade do lado do FC Porto, embora a diferença não seja assim tão grande. E isso deve-se, sobretudo, a um número bem superior de reforços que os leões contrataram esta temporada em comparação com os dragões.