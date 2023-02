Sporting-FC Porto dita multas de quase 30 mil euros

O Sporting vai pagar a maior fatia (23 358 euros) enquanto o FC Porto foi punido em 6 500 euros.

O Sporting-FC Porto da última jornada resultou em multas avultadas aos dois clubes, com o clube da casa a ficar com a maior fatia. De acordo com os castigos do Conselho de Disciplina, os leões vão ter de pagar 23 358 euros e os dragões 6 500 euros.

Por partes. O Sporting tem uma primeira coima de 10 200 devido à deflagração e arremesso, por parte dos seus adeptos, de uma tocha para o relvado ao minuto 28. Depois, há uma outra multa de 8 925 euros por comportamento incorreto do público, uma vez mais associado à deflagração de vários engenhos pirotécnicos, como potes de fumo, petardos e flash lights.

O atraso no início da segunda parte vai custar 1 734 euros ao Sporting e a entrada e permanência de objetos não autorizados" mais 1 275 euros. Finalmente, 1 224 euros são devido a cânticos contra a Liga e contra o FC Porto.

Do lado do FC Porto, são duas coimas. Uma de 4 460 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos e outra de 2 040 euros por atraso de quatro minutos no início da segunda parte.