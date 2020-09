Sporting estreia-se na I Liga com vitória em Paços de Ferreira

Coates marcou no Paços de Ferreira-Sporting

Um golo em cada uma das partes valeu o triunfo (2-0) do Sporting em Paços de Ferreira, na segunda jornada da I Liga

O Sporting estreou-se na I Liga com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada da prova, depois do adiamento do encontro da ronda inaugural, imposto pelas autoridades sanitárias.

O avançado Jovane Cabral inaugurou o marcador para a equipa treinada por Rúben Amorim aos 23 minutos, na marcação de uma grande penalidade, cabendo ao defesa Sebastian Coates fechar a contagem, aos 63.

Os "leões" deveriam ter recebido o Gil Vicente no fim de semana passado, mas a deteção de várias pessoas infetadas com covid-19 nos plantéis das duas equipas, entre as quais futebolistas e treinadores, motivou o adiamento da partida, que se realizará entre 12 e 16 de outubro.

O Sporting conquistou os primeiros três pontos e juntou-se ao grupo dos quintos classificados, com menos um jogo realizado, enquanto o Paços de Ferreira totaliza apenas um, continuando à procura do primeiro triunfo na competição.